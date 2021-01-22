Александра Пошивая назначили замминистра транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу Росморречфлота Александра Пошивая заместителем министра транспорта. Об этом 22 января сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства РФ, оказавшийся в распоряжении агентства.

Распоряжением кабмина Пошивай освобожден от ранее занимаемой должности.

Также 22 января стало известно, что на пост первого замминистра транспорта назначен действующий замминистра и глава Росавтодора Андрей Костюк.

12 января Мишустин освободил от должности заместителя главы Минтранса Юрия Цветкова.

Согласно информации на сайте ведомства, Цветков занимал пост замминистра с 9 августа 2018 года.