Александра Пошивая назначили замминистра транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу Росморречфлота Александра Пошивая заместителем министра транспорта. Об этом 22 января сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства РФ, оказавшийся в распоряжении агентства.
Распоряжением кабмина Пошивай освобожден от ранее занимаемой должности.
Также 22 января стало известно, что на пост первого замминистра транспорта назначен действующий замминистра и глава Росавтодора Андрей Костюк.
12 января Мишустин освободил от должности заместителя главы Минтранса Юрия Цветкова.
Согласно информации на сайте ведомства, Цветков занимал пост замминистра с 9 августа 2018 года.