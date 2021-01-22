Компания Трампа зафиксировала снижение доходов в 2020 году из-за COVID-19

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization в 2020 году зафиксировала падение доходов из-за вспышки COVID-19, сообщает 22 января The Wall Street Journal.

По информации управления государственной этики (Office of Government Ethics, OGE) США, выручка некоторых объектов недвижимости, принадлежащих компании, упала почти на 40%, еще больше снизился доход некоторых прибыльных объектов компании.

По данным за 2020 год и начало 2021-го, выручка, в частности, ключевого объекта — отеля Trump International Hotel в Вашингтоне в округе Колумбия — снизилась до приблизительно $15 млн более чем с $40 млн в 2019 году.

Также гольф-клуб Trump National Doral в Майами зафиксировал выручку на уровне около $44 млн — это более чем на 40% ниже по сравнению с 2019 годом.

В целом, отмечается в материале, выручка бизнеса Трампа составила за отчетный период $278 млн по сравнению с $446 млн в 2019 году. Издание прогнозирует вероятное ухудшение ситуации для Trump Organization в ближайшие месяцы.

Между тем управляющий семейной компанией Эрик Трамп, занявший пост после вступления его отца в должность президента США, заявил о хорошем финансовом положении семейного бизнеса. По его словам, бренд — один из наиболее известных в мире.

Эрик Трамп объяснил падение выручки некоторых объектов карантинными мерами, которые негативно отразились на операторах гостиничного бизнеса по всей стране.

Он отметил, что компания начала снижать расходы пропорционально сокращению выручки уже в самом начале пандемии. К примеру, гольф-клубы показали хорошие результаты, поскольку клиенты в условиях пандемии выбирали отдых на открытом воздухе.

Трамп-младший также заявил, что Trump Organization была прибыльной в 2020 году, однако подробности не привел.

Однако Trump Organization приходится бороться еще и со значительной долговой нагрузкой — в ближайшие несколько лет компании предстоит погасить долг объемом более $400 млн, а рефинансирование задолженности может вызвать трудности, поскольку давние кредиторы бизнеса, включая Deutsche Bank AG, пытаются дистанцироваться от бывшего американского президента.

Но, по мнению Эрика Трампа, долговая нагрузка компании незначительна по сравнению с ее активами.

Некоторые партнеры и клиенты компании заявили ранее, что разорвут связи с Трампом после беспорядков в Капитолии.

13 января Нью-Йорк заявил о прекращении действия всех контрактов с Trump Organization. Власти города сообщили, что расценивают беспорядки, прошедшие 6 января в Вашингтоне, как «подстрекательство к мятежу против правительства Соединенных Штатов». Уточнялось, что власти Нью-Йорка уведомят фирму о том, что город приступит к процессу отмены своих соглашений на эксплуатацию карусели в Центральном парке, двух популярных катков и поля для гольфа Ferry Point, пишет «Газета.ру».

О прекращении работы с компанией информировала и Morgan, Lewis & Bockius, которая защищала интересы компании в связи с уголовным расследованием властей Нью-Йорка.

Профессиональная ассоциация гольфистов США (PGA) также разорвала контракт на проведение чемпионата 2022 года на принадлежащих Трампу полях для гольфа в Нью-Джерси.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал демократ Джо Байден. Заседание прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

За день до этого глава Белого дома анонсировал митинг в Вашингтоне.