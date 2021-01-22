Жителю Брянской области назначили обязательные работы за незаконную рыбалку

В Брянской области суд вынес приговор жителю поселка городского типа Белые Берега, который незаконно ловил рыбу на водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 16 ноября 2019 года мужчина при помощи сетей наловил 21 леща и одного карпа. Размер ущерба оценили в 23 тыс. рублей, пишет NASHBRYANSK.RU.

Суд признал рыбака виновным по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биоресурсов». Ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Ущерб браконьер выплатил добровольно.

В конце декабря сообщалось, что суд Комсомольска-на-Амуре вынес решение по делу о незаконном вылове осетра. Организатор группы, занимавшейся этим, приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на него наложен штраф в размере ущерба, нанесенного его действиями, который составил более 84 млн рублей.