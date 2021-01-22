Умерла сыгравшая в сериалах «Вавилон-5» и «Остаться в живых» актриса

Актриса Мира Фурлан, ставшая известной после съемок в сериалах «Вавилон-5» и «Остаться в живых», скончалась в возрасте 65 лет. Об этом сообщается в пятницу, 22 января, в ее Twitter.

Создатель сериала «Вавилон-5» Джозеф Майкл Стражински подтвердил смерть Фурлан в соцсети, передает RT.

«Эта ночь полна печали, поскольку наш друг и товарищ ушла той дорогой, по которой мы не можем последовать за ней. Но, как и во всем, со временем мы поравняемся с ней, и я думаю, у нее будет множество историй, которыми она поделится с нами, и множество новых ролей, которыми она поделится со вселенной», — написал он.

По его словам, о проблемах со здоровьем актрисы уже было известно какое-то время, но все надеялись, что она пойдет на поправку.

Причина смерти Фурлан не сообщается.

Фурлан родилась на территории бывшей Югославии и переехала в Соединенные Штаты в 1991 году. Наибольшую известность ей принесла роль персонажа Деленн в научно-фантастическом сериале «Вавилон-5». В 2004 году она снялась в роли ученого Даниэль Руссо в сериале «Остаться в живых». Также актриса сыграла в фильмах «Ночной охотник», «Моя Антония» и многих других, сообщает телеканал «360».