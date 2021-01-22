Андрей Костюк назначен первым замминистра транспорта РФ

Первым замминистра транспорта России назначен действующий замминистра и глава Росавтодора Андрей Костюк. Об этом 22 января сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

«Назначить Костюка Андрея Александровича первым заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

31 декабря сообщалось, что замглавы авиакомпании «Аэрофлот» по информационным технологиям Кирилл Богданов назначен на должность заместителя министра транспорта РФ .

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Пака статс-секретарем — заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

9 ноября Дмитрий Дитрих, ранее занимавший пост главы Минтранса, был отправлен в отставку. На следующий день президент России Владимир Путин назначил Виталия Савельева, который до этого возглавлял «Аэрофлот», главой ведомства.