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Дерматолог предупредил о появлении проблем с кожей после COVID-19

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Коронавирусная инфекция может оказывать негативное влияние на кожу. Об этом в пятницу, 22 января, рассказал дерматолог Алексей Шапошников.

По его словам, некоторые переболевшие жалуются на сыпь и лишай.

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«В моей практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже, в том числе розового лишая, после коронавирусной инфекции», — заявил специалист порталу Ura.ru.

Шапошников добавил, что причиной воспалений может стать сниженный на фоне болезни иммунитет.

Однако, как утверждает дерматолог и венеролог Зоя Константинова, проблемы с кожей у людей действительно возникают, однако они могут быть не связаны с COVID-19.

Ранее в четверг врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Для этого, по словам эксперта, необходимо дышать чистым воздухом на протяжении всего дня, включая период сна. Особенно важно очищать от пыли спальню.

По состоянию на 22 января в России зарегистрировано 3 677 352 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 68 412 летальных исходов, выздоровело 3 081 536 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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