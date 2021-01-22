Житель Тамбовской области ожидает суда за рубку деревьев на 400 тыс. рублей

В Тамбовской области ожидает суда житель села Стежки, которого обвиняют в незаконной рубке дубов на 400 тыс. рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, летом 2020 года мужчина прибыл на собственном тракторе в Стежинское участковое лесничество. Без специального разрешение он спилил шесть дубов, после чего прикрепил их к трактору и переместил до березовой лесополосы.

Ущерб от незаконной рубки составил 400 тыс. рублей, что является особо крупным размером, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Лесоруб свою вину не отрицает. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения.

В декабре в Иркутской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти человек. Они признаны виновными по статье о незаконной рубке леса. Организатору назначили три года колонии, остальным — условные сроки.