Районным больницам Омской области передали 32 новых автомобиля

Центральные районные больницы Омской области получили 32 новых автомобиля. Ключи от техники губернатор Александр Бурков передал медикам в пятницу, 22 января.

В распоряжение медучреждений поступили 18 внедорожников «УАЗ Патриот», шесть автомобилей «Лада Гранта» и восемь машин ВАЗ-2121. Стоимость техники составила 25,5 млн рублей, средства выделили из федерального бюджета, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Обновление автопарка больниц прошло в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» на 2021-2025 годы.

Как отметил глава региона, первое масштабное приобретение автомобилей для медработников состоялось в 2018 году. Тогда было передано 66 машин.

До конца 2021 года ожидается поступление еще 97 автомобилей для медицинских работников первичного звена. Их распределят между городскими и районными поликлиниками, рассказал губернатор.

21 января сообщалось, что в 31 сельский фельдшерско-акушерский пункт Омской области доставили комплекты оборудования, необходимого для онлайн-общения (видеокамера, колонки, микрофон). Теперь сельские медики смогут пользоваться всеми новыми опциями, а также поддерживать постоянную связь с коллегами из областных профильных учреждений