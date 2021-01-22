По делу о сходе лавины задержан сотрудник администрации Норильска

Сотрудника администрации города Норильск задержали по делу о сходе лавины, в результате чего погибли три человека. Об этом заявили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии в пятницу, 22 января.

«В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть трех человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска», — говорится в сообщении СК.

Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

8 января в результате схода лавины на домики вблизи спортивно-туристического комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах погибли три человека — двое супругов и полуторагодовалый ребенок. Травмы получил 14-летний подросток. Еще один человек выбрался из-под завалов самостоятельно.

После произошедшего по делу о гибели людей задержали главу управления Гражданской обороны (ГО) и ЧС Норильска. По данным следствия, он не проконтролировал должным образом деятельность подчиненных и не включил в сводки управления ГО и ЧС администрации города предупреждения об опасности схода лавин.

Помимо этого, 14 января Норильский городской суд отправил дежурного единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска Игоря Вакуленко под домашний арест по делу о халатности, повлекшей смерть людей.

19 января прокуратура Красноярского края возбудила еще одно уголовное дело о халатности после гибели людей под лавиной — по ч. 3 ст. 293 УК РФ. Ведомство направило материалы проверки следователям для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, виновных в происшествии.