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Столтенберг приветствовал предложение США продлить ДСНВ

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Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений может стать началом новых усилий по расширению контроля над вооружениями в мире, заявил в пятницу, 22 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Брюсселе. Трансляция ведется на сайте альянса.

И СНВ здравствуйте: что ждет контроль над вооружениями в 2021 году
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«Продление СНВ должно стать не концом, а началом усилий по укреплению международного механизма по контролю над вооружениями с тем, чтобы было охвачено большее количество систем вооружения и больше государств, в том числе Китай», — сказал он.

Столтенберг также отметил, что приветствует намерение президента США Джо Байдена продлить СНВ-3.

«Я неоднократно заявлял, что мы не должны оказаться в ситуации, когда у нас не будет никаких соглашений, никаких ограничений по количеству ядерных боезарядов. Поэтому продление СНВ-3 является очень важным моментом», — подчеркнул генсек НАТО.

Накануне 21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США предлагают России продлить СНВ-3 на максимально возможный срок — пять лет. Ранее в этот день о желании президента США Джо Байдена продлить СНВ-3 на указанный срок писала газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют проявление политической воли США на продление ДСНВ.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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