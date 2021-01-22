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Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 11 января

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Курс доллара поднялся выше отметки в 75 рублей впервые с 11 января. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в пятницу, 22 января.

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По данным на 15:41 мск курс доллара вырос до 75 рублей. В последний раз курс достигал этой отметки 11 января. К 16:05 мск курс доллара снизился до 74,98 рублей.

Накануне, 21 января, доллар закрепился на отметке 73,6 рублей. В начале января курс доллара был на отметке чуть больше 72 рублей.

Курс евро в пятницу, 22 января, поднялся выше 91 рубля, согласно данным торгов на Мосбирже.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал «Известиям», что курс рубля в ближайшей перспективе будет оставаться на уровнях 71–73 в паре с долларом и около 90 за евро. По его словам, курс доллара и евро увеличились на торгах из-за выхода несколько европейских компаний из проекта «Северный поток-2» в результате усиления санкционного давления со стороны США.

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