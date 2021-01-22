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Учет птиц проводят в нацпарке «Угра» в Калужской области

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Ежегодно проходит «Евроазиатский Рождественский учет птиц». В нем принимают участие как профессиональные орнитологи, так и любители, в том числе школьники. Такой учет регулярно проводится и в национальном парке «Угра», начиная с сезона 2007–2008.

Волонтеры с 7 по 9 января обследовали 12 км территории зафиксировали 20 видов птиц. Как пишет газета «Весть», орнитологи отметили обилие клестов — этих птиц в таком большом количестве не было здесь за всю историю наблюдений. Ученые связывают это с большим урожаем еловых шишек. Все желающие в феврале могут присоединиться к исследованиям.

Национальный парк Угра расположен в Калужской области, в долинах рек Угра, Жиздра, Высса и Ока. Общая площадь — 98 623 га. Территория парка давно является туристическим районом, большой популярностью пользуются водные маршруты по Угре, Жиздре и Оке.

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