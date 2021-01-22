В Совфеде заявили о поддержке продления ДСНВ при отсутствии допусловий от США

Россия поддержит продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), если США не выдвинут дополнительных условий. Об этом в пятницу, 22 января, заявил «РИА Новости» глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Если готовность США продлить договор не будет сопровождаться какими-то «отягощениями» ― дополнительными условиями, неприемлемыми для России, ― то мы только за», ― сказал он.

Сенатор подчеркнул, что Москва выступает за конструктивный и мирный диалог, а также за сближение позиций по вопросам международной повестки и принятие по ним обоюдовыгодных решений на основе компромисса.

Бондарев добавил, что продление договора отмечает интересам как Соединенных Штатов, так и России, отметив, что российские власти будут действовать в интересах страны.

Ранее в этот день российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление, отметил, что судьба ДСНВ будет зависеть от того, каким США представляют соглашение.

При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что заявление Вашингтона касательно продления СНВ-3 внушает оптимизм. Также он добавил, что, если будет принято решение о продлении договора, в Госдуме готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в российском парламенте.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот ДСНВ на максимально возможный срок — пять лет.

Ранее 20 января сенатор Ольга Ковитиди заявила, что 46-й президент США Джо Байден постарается продлить СНВ-3, потому что это было одним из его предвыборных обещаний.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в 2021 году. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.