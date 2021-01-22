Электричка насмерть сбила мужчину в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти мужчины при наезде электрички на железнодорожной станции Старая Деревня в Санкт-Петербурге. Личность погибшего пока не установлена.

Трагедия произошла около 18 часов 21 января. Мужчина переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу. По предварительным данным, он разговаривал по телефону и не заметил приближения электрички, следовавшей из Санкт-Петербурга в Белоостров. Об этом сообщает телеканал «78».

Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В конце декабря в Санкт-Петербурге после падения под поезд мальчику отрезало одну ногу, потом врачи ампутировали вторую. Пострадавшего 11-летнего ребенка заметил на железнодорожных путях машинист маневрового поезда. Транспортная прокуратура проводит проверку.