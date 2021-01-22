Россия не получала запрос о выдаче доставивших в Ливан груз селитры россиян

Россия не получала запросов о выдаче россиян, которые были объявлены в международный розыск в связи с доставкой в ливанский морской порт Бейрута 2,7 тыс. т аммиачной селитры. Об этом сообщила в пятницу, 22 января, пресс-служба Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос ТАСС.

Отмечается, что в международный розыск объявлены владелец и капитан судна Rhosus, которое доставило груз с селитрой в порт Бейрута в 2013 году.

«В Генеральную прокуратуру РФ запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении Гречушкина И.В. и Прокошева Б.Н. не поступали», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что разыскиваемые Гречушкин и Прокошев не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории России по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи, так как являются гражданами России.

Ранее, 12 января, Интерпол объявил в розыск двух граждан России и одного португальца в связи со взрывом в порту Бейрута. Взрыв произошел в августе 2020 года. По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад. В результате взрыва погибли более 150 человек.

В октябре прошлого года стало известно, что власти Ливана отправили в Интерпол запрос на выдачу международного ордера на арест двух россиян.

В начале августа 2020 года выяснилось, что владельцем задержанного в Бейруте судна Rhosus был российский бизнесмен Игорь Гречушкин. После задержания корабля в Бейруте коммерсант был вынужден выплачивать неустойку, а затем инициировал процедуру банкротства. Кто стал владельцем судна после Гречушкина, неизвестно. По данным New York Times, само судно затонуло в начале 2018 года.