РЖД начали оформление билетов в кассах с помощью искусственного интеллекта

ОАО «Российские железные дороги» внедряет систему автоматического ввода данных паспорта в кассах дальнего следования, сообщает в пятницу, 22 января, пресс-служба компании.

Как отмечается в пресс-релизе, при оформлении билетов кассиру достаточно приложить документ к сканеру, и данные пассажира автоматически появятся на бланке билета. Подобные комплексы позволят значительно сократить время оформления проездных документов, минимизировать возможность ошибки при их оформлении и повысить производительность работы кассиров.

«Устройство способно за несколько секунд распознать данные не только российского внутреннего паспорта, но и заграничного паспорта, свидетельства о рождении, а также паспортов почти 200 стран мира. Это особенно эффективно при оформлении билетов гражданам других стран, так как в зависимости от страны выдачи паспорта и особенностей самого документа поля с указанием имени и фамилии могут меняться местами и содержать несколько слов», — подчеркнули в РЖД.

Ранее, при ручном вводе, кассиру требовалось дополнительное время на определение правильной последовательности реквизитов в иностранном паспорте и корректности их ввода. Теперь, вне зависимости от типа паспорта, весь процесс ввода данных занимает не более пяти секунд.

13 января сообщалось, что четверть (24%) российских компаний планируют внедрить в свою работу технологии искусственного интеллекта в ближайшие два-три года.

4 декабря президент России Владимир Путин призвал исключить утечки персональных данных при внедрении ИИ.

Тогда же глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект является «основой очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии». Однако, по его словам, ИИ не заменит человека.