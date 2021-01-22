Лесопожарную технику на 365 млн рублей получит Красноярский край

В Красноярский край в 2021 году поступят 318 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники. Из федерального центра на эти цели было выделено порядка 365 млн рублей.

Регион получит бульдозеры, гусеничные и колесные тракторы, тралы для транспортировки спецтехники, вездеходы, мотовездеходы, моторные лодки и грузовые автомобили.

Всё оборудование и снаряжение, доставленное в лесопожарный центр, распределят между лесничествами края. Техника необходима для эффективного тушения лесных пожаров, проведения наземного патрулирования государственного лесного фонда и увеличения лесовосстановления, сообщил краевой министр лесного хозяйства Алексей Панов, чьи слова приводит ИА KrasnoyarskMedia.

По данным ведомства, в этом году в Красноярском крае должны восстановить лес на общей площади почти 93 тыс. га. На эти цели в лесничествах вырастят 21,5 млн сеянцев хвойных пород.

Ранее сообщалось, что в бюджете Приморского края на этот и следующий годы заложены средства на восстановление и защиту местных лесов. На госпрограмму «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020–2027 годы из бюджета планируется выделить 731,7 млн рублей.