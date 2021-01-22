Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Похищенные во время Второй мировой войны иконы вернули Русской православной церкви
Общество
Путин внес в Госдуму законопроекты о приоритете Конституции в ряде кодексов
Общество
Принятие закона о статусе апартаментов позволит регистрироваться в них
Мир
Словакия и IIHF начали обсуждать проведение ЧМ по хоккею в Братиславе
Армия
Путин обсудил с Совбезом стратегическую стабильность и контроль над вооружениями
Экономика
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Общество
В России сформируют кадровый резерв специалистов по воспитательной работе
Политика
ГД рассмотрит снимающий возрастные ограничения для некоторых госслужащих законопроект
Мир
В Киеве предложили сделать украинский язык официальным в ЕС

Лесопожарную технику на 365 млн рублей получит Красноярский край

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярский край в 2021 году поступят 318 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники. Из федерального центра на эти цели было выделено порядка 365 млн рублей.

Лес — не про дрова: как в России будут спасать достояние страны
Владимир Путин поручил запретить вывоз из РФ необработанных материалов хвойных и ценных лиственных пород

Регион получит бульдозеры, гусеничные и колесные тракторы, тралы для транспортировки спецтехники, вездеходы, мотовездеходы, моторные лодки и грузовые автомобили.

Всё оборудование и снаряжение, доставленное в лесопожарный центр, распределят между лесничествами края. Техника необходима для эффективного тушения лесных пожаров, проведения наземного патрулирования государственного лесного фонда и увеличения лесовосстановления, сообщил краевой министр лесного хозяйства Алексей Панов, чьи слова приводит ИА KrasnoyarskMedia.

По данным ведомства, в этом году в Красноярском крае должны восстановить лес на общей площади почти 93 тыс. га. На эти цели в лесничествах вырастят 21,5 млн сеянцев хвойных пород.

Ранее сообщалось, что в бюджете Приморского края на этот и следующий годы заложены средства на восстановление и защиту местных лесов. На госпрограмму «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020–2027 годы из бюджета планируется выделить 731,7 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021