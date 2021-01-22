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Цирк в Екатеринбурге выплатит более 500 тыс. рублей за травму школьницы

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В Екатеринбурге суд обязал цирк выплатить компенсацию за травму 13-летней школьницы в туалете. Сумма выплаты превысит 500 тыс. рублей.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. По данным следствия, после новогоднего представления школьница направилась в туалет, поскользнулась на полу и попыталась удержать равновесие, схватившись за сливной бак унитаза. Сантехника обломилась и разбилась, а девочка упала на осколки. У пострадавшей диагностировали разрез сухожилий одного из пальцев. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Для восстановления хирурги провели девочке операцию. Суд постановил цирку выплатить 37 тыс. рублей в качестве компенсации за лечение. Еще 500 тыс. рублей отсудили родители девочки.

30 декабря сообщалось о судебном решении в Омске, в соответствии с которым кафе должно выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации за гибель пожилого мужчины. Он поскользнулся и ударился головой во время празднования юбилея.

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