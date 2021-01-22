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Экс-футболист Вильданов вызвал на поединок Даву из-за избиения Бузовой

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Бывший игрок в американский футбол, экс-регбист, пауэрлифтер, обладатель звания «Самый большой бицепс в России» Денис Вильданов вызвал 22 января на боксерский поединок блогера Давида Манукяна (Даву).

Спортсмен решил отомстить Даве за его бывшую девушку, певицу Ольгу Бузову, опубликовавшую фрагменты переписок с блогером, в которых она назвала его чудовищем и обвинила в избиениях.

«Бузова жалуется, что Дава, зверь такой, ее лупит. Слушай, Дава, ну ты же вроде нормальный парень, а бьешь Ольгу — ну она маленькая такая, кого бить? Я тебе предлагаю: давай выскочим с тобой по правилам бокса! Я тебя уверяю, со мной тебе будет намного интереснее боксировать, чем с Ольгой», — приводит телеканал РЕН ТВ слова Вильданова.

Кроме того, 22 января спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов поддержал Бузову после расставания с Давой. Он отметил, что в конфликтных ситуациях медийные люди часто «выносят сор из избы», а потом понимают, что не нужно было это делать. При этом он пожелал Бузовой счастья.

В настоящее время Вильданов уже готовится к бою, который пройдет в феврале против самбиста, бойца смешанных единоборств Максима Новоселова, которому экс-футболист пообещал «пустить кровь».

Вместе с тем на ринг выйдут и другие спортсмены. В частности, боец ММА Артем Тарасов сразится с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Состязания пройдут в одном из спорткомплексов вечером 20 февраля.

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