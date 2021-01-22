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Число трамваев сократят на время реконструкции Красного моста в Орле

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Количество трамваев сократят на маршрутах в Орле во время перекрытия Красного моста. Часть электротранспорта заменят автобусы.

По данным администрации города, с 1 февраля трамваи продолжат ходить по Заводскому району. Из 22 единиц электротранспорта в расписании останутся 12. Об этом сообщает ИА InfoOrel.ru. В частности, на маршруте № 3 по Заводскому району трамваи будут ездить от завода «Химмаш» до трамвайного депо на улице Карачевской. По Железнодорожному району движение обеспечат «ПАЗы».

Компенсационные маршруты будут обеспечивать шесть автобусов. При составлении расписания движения за среднюю скорость взяли 15 км/ч. Интервалы между автобусами составят 12 минут. При этом в МУП «ТПП» отметили, что есть риски задержки рейсов из-за пробок и сложных дорожных условий.

Пересадка с одного вида транспорта на другой будет осуществляться бесплатно при наличии чека об оплате поездки.

Движение по Красному мосту будет остановлено 1 февраля 2021 года. Ожидается, что проезд будет недоступен до 22 ноября 2022 года.

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