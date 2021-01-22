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Показатели добычи нефти в ХМАО снизились на 11%

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Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам 2020 года снизилась почти на 11% — до 210,7 млн т. ХМАО, отмечает ТАСС, является основным нефтедобывающим регионом РФ — на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Югры, передает «Нефть и Капитал».

«Снижение уровня нефтедобычи в автономном округе обусловлено реализацией организациями соглашения ОПЕК+», — говорится в сообщении департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«Несмотря на выполнение обязательств по соглашению ОПЕК +, нефтяным компаниям удалось удержать на уровне прошлых лет показатели объема эксплуатационного бурения в автономном округе — в 2020 году проходка составила 16,9 млн м», — добавили в департаменте.

Добыча нефти в России в 2021 году может превысить уровень прошлого года, заявил 14 января вице-премьер Александр Новак. «Точные цифры мы сейчас не можем говорить, потому что в течение года будут еще приниматься решения относительно восстановления, и так далее. Диапазон примерно может быть чуть выше, чем уровень прошлого года», — отметил он. Вице-премьер ранее обратил внимание на то, что проходящая во многих странах вакцинация от коронавируса дает надежды на восстановление нефтедобычи.

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