Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на Сахалине

В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7. Его эпицентр располагался между Сахалином и Курильскими островами. Глубина очага — 498 км, сообщил сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Угроза цунами не объявлялась. Местные жители подземных толчков не ощутили, пишет ИА SakhalinMedia.

В среду, 20 января, в море рядом с Курильскими островами сейсмологи зафиксировали пять землетрясений магнитудой до 3,6. По данным сейсмологов, эпицентры двух землетрясений располагались рядом с южной группой Курильских островов, еще трех — рядом с северокурильским Парамуширом и Камчаткой.

1 декабря 2020 года на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 6,6. Жители юга острова почувствовали подземные толчки, но разрушений инфраструктуры выявлено не было.