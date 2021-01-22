Модульные здания пожарных депо установят в Ростовской области

Противопожарная служба Ростовской области планирует приобрести четыре модульных быстровозводимых пожарных депо. Максимальная стоимость контракта составит 50,6 млн рублей.

Информация опубликована на портале государственных закупок. Согласно документации, модульные здания каркасного типа должны состоять из трех блоков помещений с общей площадью не менее 319,2 кв. м. Об этом пишет RostovGazeta.

Здания должны быть укомплектованы тепло- и водоснабжением, обеспечены электроснаюжением, водоотведением, а также вентиляцией. Модульные пожарные депо должны быть полностью готовы к эксплуатации. Подрядчик обязуется установить здания, произвести монтаж и установку поставляемого оборудования.

Поставка и установка депо должны состояться в течение 120 дней после 1 апреля 2021 года.