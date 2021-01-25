«Некуда идти»: под Волгоградом откроют дом для детей из специнтернатов

Дом, в котором смогут проходить адаптацию молодые люди с инвалидностью после окончания интернатов, в ближайшее время должен появиться под Волгоградом. Его открывает местная благотворительная организация. Молодых людей там планируют готовить к самостоятельной жизни. Такая адаптация важна не только для воспитанников интернатов, но и для детей из обычных детдомов, которым после выпуска не хватает навыков и знаний, имеющихся у большинства детей, воспитанных в семье, — например, понимания, как строить отношения с окружающими, вести хозяйство и устраивать свою жизнь. А люди с инвалидностью без доступной программы адаптации рискуют оказаться в психоневрологическом интернате (ПНИ), даже если они дееспособны. О новом проекте в Волгограде и о том, как в принципе можно ликвидировать этот пробел, «Известия» поговорили с представителями благотворительного сектора.

Некуда идти

Двухэтажный дом, в котором смогут разместиться восемь детей — бывших воспитанников интернатов, находится в пригороде Волгограда. Откроет его благотворительный фонд «Дети в беде», который поддерживает людей с инвалидностью . Само здание организации передал спонсор, сейчас на дом оформляют документы, рассказала «Известиям» президент фонда Галина Морозова.

— Рассчитан на ребят-инвалидов, которые являются выпускниками интернатов специализированных. На тех, кому после интернатов некуда идти, кроме ПНИ.

Дом полностью оборудован таким образом, чтобы они могли сами готовить, сами стирать, сами убирать. Также во дворе будет теплица, мы вместе с волонтерами планируем посадить сад, — рассказывает она.

Основная цель проекта — помочь детям с различными заболеваниями, воспитанным в специализированных интернатах, пройти необходимую адаптацию и реабилитацию для того, чтобы в дальнейшем они могли самостоятельно обеспечивать себя. С постояльцами будет на постоянной основе работать предоставленный фондом реабилитолог. Кроме того, по словам Галины Морозовой, они будут ездить на занятия в реабилитационный центр «Теплый дом». Там с ними будет работать психолог, там же они смогут заниматься в кружках и на мастер-классах.

За время пребывания там они смогут научиться самостоятельно заботиться о себе и вести хозяйство, получить знания и навыки, которые помогут им трудоустроиться.

— Уже сейчас в рамках президентского гранта дети учатся гончарному искусству. И мы бы хотели, чтобы к ним в рамках проекта кто-то приходил бы, показывал мастер-классы. Всю выпущенную ими продукцию хотели бы реализовывать под своим товарным знаком «Инвалиды Волгограда», чтобы они могли зарабатывать, если мы не найдем для них работу, — отмечает собеседница издания.

Параллельно юристы будут помогать участникам проекта оформлять документы на получение жилья — по закону сиротам – выпускникам специальных интернатов положены квартиры. Однако выдают их в порядке очереди, в результате многим после выпуска из интерната просто некуда идти , обращает внимание Галина Морозова.

— Куда им идти, если у них родственников? И у них ни квартиры, ни прописки. Потом, даже если они есть, далеко не все будут готовы взять такого человека в семью, — рассуждает она.

При этом выпускники любых учреждений, ориентированных на воспитание детей-сирот, будь то обычные детские дома или специализированные интернаты, в которые попадают дети с нарушениями в развитии, как правило, не готовы к тому, чтобы вести после выпуска самостоятельную жизнь. В том числе и при наличии жилплощади .

«Некуда идти» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин

По закону им положены квартиры, которые передаются в собственность Однако из-за отсутствия опыта самостоятельной жизни они к этому просто не готовы. «Интернат — это ведь как школа — их к чему-то готовят, но не в таком масштабе. Они же там кушают всё готовое в столовой, стирает им вещи тоже кто-то, в магазины они не ходят, расходы они не планируют. Даже если там есть обучение домашнему хозяйству, это совсем другое», — говорит Галина Морозова.

Жизнь в вакууме

Дети в детских домах живут в «определенном вакууме», согласен Александр Гезалов, глава социального центра, который помогает выпускникам детдомов и занимается проблемой социального сиротства — так называются ситуации, при которых выпускники детских домов вскоре после выпуска сами становятся родителями, но оказываются не в состоянии заботиться о малышах. И в итоге «возвращают» их, опять же, в детские дома — в систему, которая когда-то заботилась о них.

Помимо психологических проблем — например, отсутствия хорошего контакта с самим собой, умения реалистично оценивать окружающий мир, главные сложности, влияющие на дальнейшую адаптацию воспитанников детдомов и интернатов, связаны с отсутствием необходимых навыков.

— Дети, длительное время находясь на всем готовом, не готовы к тем сложностям, которые у них будут возникать. Ну и конечно, отсутствие занятости в рамках системы трудовой. Сказывается также и скученное проживание — они привыкают жить толпой, потом сложно одному. И они ищут варианты, как можно скучковаться, — поясняет он.

По тем же причинам девочки стремятся как можно быстрее вступить в отношения, которые вскоре приводят к беременности, часто в ситуации, когда они еще не успели устроить собственную жизнь.

— Но самое главное, — считает Александр Гезалов, — дети привыкают ко всему готовому. Они видят, что всё течет рекой. Добровольцы приносят подарки, они привыкают к исключительности. И это на самом деле плохо, потому что исключительность после выпуска теряется, а навык, привычка получать подарки остается, — рассуждает он.

Всего сегодня из детских домов ежегодно выпускают около 20 тыс. детей — такие данные в 2020-м приводила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Единственная официальная статистика по количеству воспитанников детских домов, которые смогли адаптироваться ко взрослой жизни, датируется 2011 годом — тогда, согласно данным Генпрокуратуры, благополучно начать собственную жизнь удавалось только 10% выпускников. У 40%, по данным ведомства, возникали проблемы с алкоголем, 40% совершали преступления, еще по 10% информацию в ведомстве не предоставили. В реальности эти данные относятся к 1990-м годам, пояснили «Известиям» в фонде «Дети наши», и точной информации о том, откуда взяты эти цифры, нет. Из числа выпускников подопечных фонду детдомов, по информации организации, учатся, работают или служат в армии, имеют как минимум среднее материальное положение и не испытывают проблем с жильем около 50%.

В случае с воспитанниками интернатов ситуация усугубляется тем, что детям, лишенным возможности пройти необходимую адаптацию, чаще всего и вовсе не удается начать самостоятельную жизнь. Как рассказала «Известиям» глава фонда «Перспективы» Мария Островская, сейчас в психоневрологические интернаты (ПНИ) направляют около 95–97% воспитанников детских домов-интернатов (ДДИ), куда попадают дети с несколькими заболеваниями (например, колясочники с ментальными заболеваниями). Из коррекционных или специнтернатов, где находятся дети с менее существенными проблемами со здоровьем, в ПНИ, по ее словам, попадает несколько меньший, но тоже существенный процент. Многие из них при этом являются вполне дееспособными.

Покинуть такие учреждения взрослым людям, как правило, очень трудно — в том числе и потому, что они не успевают получить никаких навыков независимого существования . «Сейчас система устроена так, что для того, чтобы покинуть ПНИ, комиссия должна признать дееспособность человека. Но у него не сформировано никаких навыков к самостоятельной жизни — не по его вине, а потому, что он воспитывался на всем готовом. И возникает замкнутый круг», — объясняет Мария Островская. Поэтому, подчеркивает она, подобные тренировочные дома, в которых молодые люди могут задержаться на короткий срок, очень важны.

«Жалко отпускать в ПНИ»

При этом, уверена Галина Морозова, при наличии необходимой программы адаптации большинство из них могут быть включены в обычную жизнь: «Период, который для этого потребуется, бывает очень разным, но, например, люди с задержкой в развитии адаптируются довольно быстро».

Помочь, по мнению Марии Островской, может развитие системы сопровождающего проживания, при которой выпускники после окончания интерната получают возможность жить в квартире вместе с другими воспитанниками интернатов, а также сопровождающими, которые помогут им освоить все необходимые навыки, трудоустроиться и наладить быт . В фонде «Перспективы» считают, что таким образом можно сократить количество людей, попадающих в ПНИ, почти на 95%: «Адаптировать можно почти всех, доля тех, кто в любом случае попадет в ПНИ, очень небольшая, это те, кто находится, например, в стадии обострения психоза, но и они должны быть не в интернате, а в больнице», — отмечает она.

Само создание системы таких квартир, по подсчетам фонда, может обойтись дешевле, чем строительство новых психоневрологических интернатов в запланированных масштабах.

Глава Минтруда Максим Топилин ранее оценивал число тех, кто может перейти из ПНИ на сопровождаемое проживание, в 40–45% от текущего числа постояльцев интернатов. Реформа обсуждается уже длительное время, однако пока изменить ситуацию не удалось. В 2017 году Минтруд утвердил методические рекомендации по обеспечению сопровождаемого проживания, но само понятие в законодательстве не закреплено. «Получается, что рекомендации есть, но самого главного — закона, — нет», — рассуждает Мария Островская.

В результате, по ее словам, сейчас проекты по сопровождаемому проживанию для тех, кто нуждается в нем на протяжении длительного времени или всей жизни, а также по созданию тренировочных домов продолжаются появляться, но в основном за счет усилий добровольцев и энтузиастов.

В обычных детских домах, по мнению Александра Гезалова, кардинально изменить существующую систему не получится : «Попытки уже были и неоднократно, но это слишком сложно». Помочь, по его мнению, может внедрение института наставничества, при котором ребенка с самого начала сопровождает взрослый-тьютор, который постепенно готовит его ко взрослой жизни.

Кроме того, обращают внимание в фонде «Дети наши», важно в принципе позаботиться о том, чтобы сократить число детей, попадающих в детские дома, — например, за счет помощи семьям, столкнувшимся со сложностями. А если это неизбежно, то отправлять детей не в крупные учреждения, а в замещающие семьи.

Однако внедрять систему подготовки и сопровождения необходимо на самых ранних стадиях, задолго до выпуска ребенка из учреждения, отмечают все опрошенные изданием эксперты. «"Подхватывать" потом ребенка, который уже пошел куда-то не туда, — в разы дороже», — добавляет Александр Гезалов.

В доме, который сейчас готовят к открытию в Волгоградской области, воспитанники смогут жить столько, сколько потребуется каждому для того, чтобы встать на ноги. После этого там планируют принять следующих жильцов: «Это ребята дееспособные, и отпускать их в психоневрологические интернаты нам было бы очень жалко», — сетует Галина Морозова.