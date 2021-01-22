Тюльпаны начали высаживать к весенним праздникам в Красноярске

В Красноярске началась подготовка к наступлению весны. В теплицах управления зеленого строительства высаживают тюльпаны.

В этом году к 8 Марта, помимо 15 сортов тюльпанов, вырастят крокусы и амариллисы. Для продажи в фирменных магазинах отберут самые крупные цветы. Они, по прогнозам, будут пользоваться наибольшим спросом.

Специалисты высадили в теплицах в основном однотонные красные, розовые, белые и желтые тюльпаны. А для разнообразия добавили пять сортов двухцветных: желто-белые, красно-белые и розово-белые. Представлен и один сорт махровых.

Первые партии цветов поступят в магазины уже к 14 февраля, пишет ИА KrasnoyarskMedia.