Более 410 млн рублей направят на обеспечение сирот жильем на Ставрополье

В Ставропольском крае в 2021 году направят 412 млн рублей на обеспечение сирот жильем. Квартиры получит 461 человек.

Приобретение жилья ведется в рамках государственной программы. 128 млн рублей выделено из федерального бюджета, остальную сумму предоставит региональный бюджет. В основном для сирот приобретают квартиры в новостройках, сообщает NewsTracker.

В квартирах будут предусмотрены кухонные плиты, а также сантехника. Жилье выдается на пять лет, после чего его можно приватизировать. На данный момент власти закупили 550 квартир, которые будут сданы в 2021–2022 годах в Ставрополе, Железноводске, Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске.

Ранее Генпрокуратура РФ предложила выдавать жилищные сертификаты тем детям-сиротам, которые не могут получить его более пяти лет. С инициативой альтернативных мер поддержки выступил генпрокурор Игорь Краснов. Он выразил мнение, что сироты смогут самостоятельно подбирать и приобретать жилое помещение.