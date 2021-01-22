Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в Казани на 15%

В Казани зарегистрировано превышение эпидемического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 15%. При этом на территории Татарстана заболеваемость остается на уровне эпидпорога.

По данным Роспотребнадзора, случаи гриппа в республике пока не выявлены. Ситуацию по заболеваемости заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина назвала благоприятной. По всей стране, по ее данным, на текущий момент выявлено три случая гриппа В. Об этом пишет InKazan.ru.

В целом в Татарстане на 29% снизилось число заболеваний различными инфекциями, за исключением ОРВИ, а также внебольничных пневмоний.

Ранее сообщалось, что после новогодних каникул заболеваемость ОРВИ в Хабаровске превысила эпидемический порог на 65,4%. За неделю к медикам обратились 4763 человека.