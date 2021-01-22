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В ФРГ отреагировали на призыв Европарламента прервать строительство СП-2

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В Германии «приняли к сведению» резолюцию Европарламента с призывом прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в правительстве ФРГ.

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«Мы приняли заявление Европарламента к сведению», — заявил официальный представитель ведомства Штеффен Зайберт.

Накануне, 21 января, Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России блогера Алексея Навального, потребовав от Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток – 2», а также усилить ограничения в отношении Москвы.

За документ проголосовал 581 депутат, против — 50, воздержались — 44. Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты ЕС должны прислушиваться к его мнению.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным медучреждения, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в связи с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

«Северный поток — 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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