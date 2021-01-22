Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Похищенные во время Второй мировой войны иконы вернули Русской православной церкви
Общество
Путин внес в Госдуму законопроекты о приоритете Конституции в ряде кодексов
Общество
Принятие закона о статусе апартаментов позволит регистрироваться в них
Мир
Словакия и IIHF начали обсуждать проведение ЧМ по хоккею в Братиславе
Армия
Путин обсудил с Совбезом стратегическую стабильность и контроль над вооружениями
Экономика
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Общество
В России сформируют кадровый резерв специалистов по воспитательной работе
Политика
ГД рассмотрит снимающий возрастные ограничения для некоторых госслужащих законопроект
Мир
В Киеве предложили сделать украинский язык официальным в ЕС

Прокуратура начала проверку после ранения ножом школьника в Братске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Братска проводит проверку в школе, где семиклассник получил ножевое ранение. Ведомство проверяет, насколько безопасны условия для пребывания детей в 'этом учебном заведении.

Детский ад: когда в садах прекратится поножовщина
Охрана большинства воспитательных учреждений пока не в состоянии остановить пьяных преступников

По итогам проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пишет ИА IrkutskMedia.

Известно, что ранение семикласснику нанес в бедро его сверстник. Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали колото-резаную травму правого бедра. Предварительно установлено, что школьник, державший в руках холодное оружие, не имел прямого умысла причинить вред сверстнику.

В то же время стало известно, что семиклассник состоит на учете в полиции. После случившегося составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

17 января сообщалось, что на Украине пенсионерка ранила ножом мужчину во время конфликта, вспыхнувшего из-за игры в снежки у памятника военным. Сначала мужчина ударил мужа пенсионерка, а затем женщина достала нож и вонзила его в обидчика.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021