Прокуратура начала проверку после ранения ножом школьника в Братске

Прокуратура Братска проводит проверку в школе, где семиклассник получил ножевое ранение. Ведомство проверяет, насколько безопасны условия для пребывания детей в 'этом учебном заведении.

По итогам проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пишет ИА IrkutskMedia.

Известно, что ранение семикласснику нанес в бедро его сверстник. Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали колото-резаную травму правого бедра. Предварительно установлено, что школьник, державший в руках холодное оружие, не имел прямого умысла причинить вред сверстнику.

В то же время стало известно, что семиклассник состоит на учете в полиции. После случившегося составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

17 января сообщалось, что на Украине пенсионерка ранила ножом мужчину во время конфликта, вспыхнувшего из-за игры в снежки у памятника военным. Сначала мужчина ударил мужа пенсионерка, а затем женщина достала нож и вонзила его в обидчика.