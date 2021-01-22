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Путин внес в Госдуму законопроекты о приоритете Конституции в ряде кодексов
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Путин внес в Госдуму законопроекты о приоритете Конституции в ряде кодексов

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроекты о приоритете Конституции в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.

Во всех трех кодексах предлагается прописать, что «не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации».

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Так, первым законопроектом, предложено внести поправки в статью 4 Земельного кодекса РФ и статью 9 Жилищного кодекса РФ.

«В соответствии с указанными конституционными нормами законопроект уточняет положения, определяющие соотношение правил Земельного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации и норм международного права», — следует из пояснительной записки к документу.

Согласно действующим нормам Жилищного и Земельного кодексов, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются правила международного договора. Теперь же этот порядок будет изменен.

Новый законопроект должен привести нормы в соответствии с новым текстом Конституции, утвержденным в 2020 году. В нем был закреплен приоритет норм российского Основного закона над нормами международного права.

Вторым законопроектом, внесенным Владимиром Путиным, стали поправки в Трудовой кодекс.

«Законопроект направлен на приведение положений Трудового кодекса РФ в соответствие с Конституцией РФ в части обеспечения верховенства Конституции РФ на территории Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

Накануне стало известно, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете для чиновников иметь второе гражданство и вид на жительство в другом государстве.

Этот проект о запрете второго гражданства для чиновников был внесен Путиным в Госдуму в конце ноября 2020 года вместе с пакетом проектов с поправками в два десятка законов.

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