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Принятие закона о статусе апартаментов позволит регистрироваться в них

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Граждане смогут регистрироваться в апартаментах после принятия разработанного в Совете Федерации закона об изменении их статуса. Об этом заявил «РИА Новости» председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко в пятницу, 22 января.

«Когда будет принят закон и апартаменты будут признаны жилым помещением, граждане смогут в них регистрироваться», — сообщил он.

При комитете создана рабочая группа по вопросам совершенствования механизмов защиты прав граждан, которые покупают жилые и нежилые помещения (апартаменты), в которую вошли сенаторы, представители Минстроя России и экспертного сообщества.

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Ранее в пятницу Мельниченко рассказал, что апартаменты признают жилым помещением только при условии безопасности проживания в них. При этом собственники такого вида жилья не получат субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ.

«В законопроекте не предусмотрено никаких льгот по коммунальным услугам. Мы даем возможность людям зарегистрироваться в этих помещениях», — сказал сенатор.

По его словам, законопроектом для таких объектов недвижимости предлагается отдельное правовое регулирование, которое исключает распространение на апартаменты государственных жилищных программ поддержки, льготных условий кредитования и субсидий, поскольку там «заниженные требования идут по социальной инфраструктуре и так далее».

Мельниченко добавил, что многофункциональное здание, коим являются апартаменты, — это «совершенно новый вид здания, который будет вноситься в Жилищный кодекс». Режим многоквартирного дома не распространяется на новый вид таких зданий.

В настоящее время услуги ЖКХ для апартаментов также рассчитываются, как для нежилых помещений.

16 января президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа этого года внести изменения в законодательство для определения правового статуса помещений в многофункциональных зданиях.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на определение правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан», — отмечается в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

18 января группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала проект закона, который вводит в российское законодательство понятие «многофункциональное здание» для определения правового статуса апартаментов.

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