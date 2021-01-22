В Сети появилось фото нового кроссовера Renault Duster

Кроссовер Renault Duster нового поколения был замечен на парковке одного из дилерских центров в Москве. Фото модели 22 января опубликовало издание Drom со ссылкой на пользователя Drive2. Автор фото пояснил, что кроссовер снимали для рекламных материалов.

Официальная российская премьера нового Renault Duster состоится 11 февраля. Модель будет представлена в онлайн-формате. Во время презентации представители автопроизводителя объявят комплектации, цены, а также все технические подробности новинки.

Новый Renault Duster стал крупнее предшественника. Длина автомобиля составляет 4341 мм (на 26 мм больше модели предыдущего поколения), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм (с рейлингами). Колесная база выросла до 2676 мм. Дорожный просвет кроссовера составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

Модель получила новую решетку радиатора и фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также новые передние и задние бамперы.

Ветровое стекло стало более пологим, колесные арки — более массивными. Задние фонари приобрели оригинальную форму.

24 ноября сообщалось, что Renault начала продажи в России автомобилей Logan, Sandero, Logan Stepway и Sandero Stepway нового модельного года. Обновленные Renault Logan и Sandero в комплектации Stepway City можно заказать с новым дизайн-пакетом.