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В Сети появилось фото нового кроссовера Renault Duster

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Кроссовер Renault Duster нового поколения был замечен на парковке одного из дилерских центров в Москве. Фото модели 22 января опубликовало издание Drom со ссылкой на пользователя Drive2. Автор фото пояснил, что кроссовер снимали для рекламных материалов.

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Официальная российская премьера нового Renault Duster состоится 11 февраля. Модель будет представлена в онлайн-формате. Во время презентации представители автопроизводителя объявят комплектации, цены, а также все технические подробности новинки.

Новый Renault Duster стал крупнее предшественника. Длина автомобиля составляет 4341 мм (на 26 мм больше модели предыдущего поколения), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм (с рейлингами). Колесная база выросла до 2676 мм. Дорожный просвет кроссовера составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

Модель получила новую решетку радиатора и фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также новые передние и задние бамперы.

Ветровое стекло стало более пологим, колесные арки — более массивными. Задние фонари приобрели оригинальную форму.

24 ноября сообщалось, что Renault начала продажи в России автомобилей Logan, Sandero, Logan Stepway и Sandero Stepway нового модельного года. Обновленные Renault Logan и Sandero в комплектации Stepway City можно заказать с новым дизайн-пакетом.

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