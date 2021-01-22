Байден намерен продлить СНВ-3 на пять лет

Администрация 46-го президента США Джо Байдена стремится к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет. Об этом 21 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет. Такая возможность предусмотрена соглашением», ― сказала она в ходе брифинга, транслировавшегося в Twitter.

В свою очередь, представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что такое решение поспособствует укреплению национальной обороны США, пишет «Газета.ru».

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление, отметил, что судьба ДСНВ будет зависеть от того, каким США представляет соглашение.

При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что заявление Вашингтона касательно продления СНВ-3 внушает оптимизм. Также он добавил, что, если будет принято решение о продлении Договора, в Госдуме готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в российском парламенте.

Кроме того, Слуцкий подчеркнул, что сохранение ДСНВ отвечает интересам контроля над вооружениями и глобальной ядерной безопасности.

Ранее, 20 января, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Байден постарается продлить СНВ-3, потому что это было одним из его предвыборных обещаний.

За день до этого кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в 2021 году. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.