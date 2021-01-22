В России сформируют кадровый резерв специалистов по воспитательной работе

Министерство просвещения России запускает конкурс «Навигаторы детства», который сформирует кадровый резерв специалистов по воспитательной работе. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в пятницу, 22 января.

«Хочу объявить, что сегодня официально стартует конкурс по отбору советников, помощников директоров школы по воспитательной работе. Мы даем старт конкурсу «Навигаторы детства», который сформирует для школы кадровый резерв педагогов системы воспитания», — сказал министр в ходе пресс-конференции, посвященной старту конкурса.

По словам Кравцова, участие в конкурсе могут принять все, кто уже имеет педагогический опыт, без ограничения по возрасту и стажу работы.

Глава Минпросвещения сообщил, что пилотными регионами, в которых начнут работать помощники директора, станут Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Тюменская, Омская, Сахалинская, Челябинская области, город Севастополь, Ставропольский край.

В тестовом варианте новые вакантные должности будут официально введены в штатное расписание школ в данных регионах России с 1 марта 2021 года.

В ноябре 2020 года правительство России утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития воспитания до 2025 года. Программа содержит 33 пункта по семи направлениям. В частности, это совершенствование работы психологов в школах, консультации с родителями и проведение исследований о влиянии информационной среды на формирование взглядов детей.