Соцсети удалили 40% призывов к детям участвовать в незаконных акциях

Социальные сети по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора продолжают удалять материалы, содержащие призывы к детям участвовать в незаконных акциях.

Так, по данным, опубликованным Роскомнадзором, к утру 22 января в среднем площадки удалили около 40% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для жизни и противоправные мероприятия.

В частности, TikTok удалил уже 38% таких публикаций, однако в соцсети по-прежнему наблюдается наибольшая активность по распространению призывов. При этом большинство публикуемых постов являются фейками.

В свою очередь, «ВКонтакте» и видеохостинг YouTube прекратили распространение 50% от общего объема выявленной незаконной информации, а Instagram — 17%, пишет «Газета.ру».

В Роскомнадзоре подчеркнули, что продолжают работу с соцсетями с целью прекращения вовлечения детей в несанкционированные акции. В ведомстве также напомнили, что в соответствии с законодательством нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации грозит владельцам сайтов и информационных ресурсов наложением штрафа до 4 млн рублей. При этом в случае повторного нарушения сумму штрафа увеличат до 10% годовой выручки.

В течение последних дней в Сети распространялись видео в поддержку задержанного блогера Алексея Навального с призывами к участию в несогласованных акциях. Причем зачастую объектами агитации становятся подростки, которых вербуют с помощью популярных социальных сетей: «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube.

20 января Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах. Позднее Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

Кроме того, в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов либо арест на срок до 15 суток.