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Шестые сутки поисков рыбака в бухте Гертнера результатов не принесли

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Шесть суток продолжаются поиски рыбака, пропавшего в бухте Гертнера Охотского моря в Магадане. Но пока они результатов не принесли.

Мужчину ищут с помощью специальной техники: судна на воздушной подушке «Хивус-10» и снегоходов. Для осмотра с воздуха задействовали беспилотники, а для обследования подо льдом — подводную видеокамеру.

Мужчина отправился на рыбалку утром 16 января в район островов «Три брата». С тех пор о нем ничего неизвестно. С 16 января спасатели обследовали в общей сложности более 100 кв. км ледового поля в нескольких направлениях. Но никаких следов ни рыбака, ни его автомобиля не нашли, пишет ИА MagadanMedia.

В спасательном ведомстве отметили, что сейчас ледовое покрытие стабильное, старые трещины затянулись. Вокруг островов установился лед. Этим и воспользовались местные рыбаки, которые стали выезжать на лед.

21 января сообщалось, что спасатели нашли тело рыбака недалеко от Туломы в Мурманской области. Он погиб на озере Рыстлысвочьяврыш. Тело обнаружили примерно в 10 км от поселка. Спасатели вынуждены были использовать снегоходы, чтобы добраться до места.

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