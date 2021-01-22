Центробанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Они стали представляться сотрудниками полиции, сообщает телеканал «Известия».Аферисты пугают уголовным делом по заявлению Центробанка. Мошенники пытаются узнать данные платежной карты. Полученные сведения используют для кражи денег со счетов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.