Мошенники обманули жителей Саратовской области на 1,3 млн рублей
Жертвами дистанционного мошенничества за один день стали 18 жителей Саратовской области. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млн рублей.
Житель Заводского района Саратова, поверив лжесотруднице банка в возможность снизить процентную ставку по кредиту, продиктовал незнакомке данные карты и код из SMS-сообщения. Через некоторое время потерпевший обнаружил, что со счета пропали 20 тыс. рублей. Полиция начала проверку по данному факту, передает ИА «Взгляд-инфо».
«Сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из SMS-сообщений», — напоминает ГУ МВД по Саратовской области.
В Камчатском крае на новогодних каникулах возбудили 19 уголовных дел по факту преступлений, совершенных с применением дистанционных технологий. Сумма ущерба от действий злоумышленников превышает 4,2 млн рублей. В большинстве случаев местные жители приобретали или продавали товары в социальных сетях и на специальных площадках в интернете.