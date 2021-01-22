Мужчина сгорел в машине в Вологодской области
Следственный комитет в Воронежской области проводит проверку по факту обнаружения погибшего мужчины в сгоревшей машине. По предварительным данным, в момент возгорания местный житель уснул.
По данным правоохранительных органов, 41-летний вальщик леса приехал на заработки в город Бабаево. Употребив спиртное, он решил покататься на автомобиле. У деревни Пучнино машина врезалась в дерево и застряла в снегу. Об этом сообщает ИА FlashNord.
По предварительным данным, мужчина перебрался на заднее сиденье и уснул. В результате возгорания автомобиля он погиб. Причину пожара установят специалисты.
Для подтверждения личности погибшего и установления обстоятельств трагедии назначено проведение экспертиз.
15 января сообщалось о пожаре в здании авторемонтного гаража в Петербурге. После возгорания оборудования пострадали три грузовика.