Мужчина сгорел в машине в Вологодской области

Следственный комитет в Воронежской области проводит проверку по факту обнаружения погибшего мужчины в сгоревшей машине. По предварительным данным, в момент возгорания местный житель уснул.

По данным правоохранительных органов, 41-летний вальщик леса приехал на заработки в город Бабаево. Употребив спиртное, он решил покататься на автомобиле. У деревни Пучнино машина врезалась в дерево и застряла в снегу. Об этом сообщает ИА FlashNord.

По предварительным данным, мужчина перебрался на заднее сиденье и уснул. В результате возгорания автомобиля он погиб. Причину пожара установят специалисты.

Для подтверждения личности погибшего и установления обстоятельств трагедии назначено проведение экспертиз.

15 января сообщалось о пожаре в здании авторемонтного гаража в Петербурге. После возгорания оборудования пострадали три грузовика.