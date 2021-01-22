Курс евро поднялся выше 91 рубля

Курс евро поднялся в пятницу, 22 января, выше 91 рубля, а доллар приближается к отметке 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс евро с расчетами «завтра» вырос на 1 рубль 16 копеек и составил 91,01 рубля, курс американской валюты увеличился на 91 копейку — до 74,76 рубля, передает RT.

В последний раз курс евро превышал отметку в 91 рубль 11 января 2021 года, уточняет телеканал «360».

Ранее в этот же день сообщалось, что Центробанк установил курс евро на уровне 90,4087 рубля, доллара — 74,3615 рубля, пишет «Газета.ру».

13 января рубль назвали самой недооцененной мировой валютой в соответствии с «индексом бигмака».

Так, цена на бигмак в США в январе 2021 года составляет в среднем $5,66, а в России — 135 рублей, что эквивалентно $1,81. Чтобы сэндвич имел одну и ту же стоимость, необходим курс доллара, который будет составлять 23,85 рубля. В реальности же этот показатель почти в три раза выше.