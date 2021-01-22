ГД рассмотрит снимающий возрастные ограничения для некоторых госслужащих законопроект

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых президентом. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Предлагаемые изменения вносятся в статью 25-1 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». «На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в законопроекте.

Закон вступит в силу со дня подписания.

Правительство РФ 11 января поддержало президентский проект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство. 20 января Госдума в первом чтении приняла этот законопроект.