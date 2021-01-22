Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Политика
ГД рассмотрит снимающий возрастные ограничения для некоторых госслужащих законопроект
Мир
В Киеве предложили сделать украинский язык официальным в ЕС
Мир
Грузия отменит запрет на авиасообщение с 1 февраля
Мир
Глава Евросовета обсудил с Путиным сотрудничество в борьбе с COVID-19
Авто
АвтоВАЗ выпустил новую пятидверную версию Lada Niva Legend
Наука
Запуск модуля «Наука» к МКС перенесли на лето
Мир
Минск определится с участием в ДОН после уведомления от РФ о выходе
Экономика
Правительство России продлило действие пилотного проекта по tax free

Все участники «полицейского» флешмоба оказались фейковыми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Никто из участников фейкового флешмоба с псевдополицейскими не проходит службу в российском МВД. Ведомство выяснило это в ходе проверки после распространения в соцсетях соответствующих роликов, сообщается в официальном Instagram МВД России в пятницу, 22 января.

Зеленый криминалитет: почему в России растет подростковая преступность
О проблемах в профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними, заявили в правоохранительных органах

Речь идет о видео, на которых молодые люди, якобы служащие в полиции, поддерживают несанкционированные публичные мероприятия и отказываются продолжать службу.

«Информируем, что данные видеоролики являются постановочными и носят фейковый характер. Лица, участвовавшие в их съемках, службу в органах внутренних дел в настоящее время не проходят», — подчеркнули правоохранители.

Также в МВД уточнили, что все участники фальшивого флешмоба будут привлечены к ответственности.

Ранее в этот же день принявший участие в этом фейковой акции TikTok-блогер Егор Романов принес извинения за свой поступок. В своем видео юноша от имени якобы сотрудника правоохранительных органов заявляет, что «переходит на сторону» блогера Алексея Навального. По его словам, он сделал это «в порыве эмоций» и больше этого не повторится.

В течение последних дней в Сети распространялись видео в поддержку Навального с призывами к участию в несогласованных акциях. Причем зачастую объектами агитации становятся подростки, которых вербуют с помощью популярных социальных сетей: «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube.

20 января Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах. Позднее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

Кроме того, в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов либо арест на срок до 15 суток.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021