Все участники «полицейского» флешмоба оказались фейковыми

Никто из участников фейкового флешмоба с псевдополицейскими не проходит службу в российском МВД. Ведомство выяснило это в ходе проверки после распространения в соцсетях соответствующих роликов, сообщается в официальном Instagram МВД России в пятницу, 22 января.

Речь идет о видео, на которых молодые люди, якобы служащие в полиции, поддерживают несанкционированные публичные мероприятия и отказываются продолжать службу.

«Информируем, что данные видеоролики являются постановочными и носят фейковый характер. Лица, участвовавшие в их съемках, службу в органах внутренних дел в настоящее время не проходят», — подчеркнули правоохранители.

Также в МВД уточнили, что все участники фальшивого флешмоба будут привлечены к ответственности.

Ранее в этот же день принявший участие в этом фейковой акции TikTok-блогер Егор Романов принес извинения за свой поступок. В своем видео юноша от имени якобы сотрудника правоохранительных органов заявляет, что «переходит на сторону» блогера Алексея Навального. По его словам, он сделал это «в порыве эмоций» и больше этого не повторится.

В течение последних дней в Сети распространялись видео в поддержку Навального с призывами к участию в несогласованных акциях. Причем зачастую объектами агитации становятся подростки, которых вербуют с помощью популярных социальных сетей: «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube.

20 января Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах. Позднее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

Кроме того, в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов либо арест на срок до 15 суток.