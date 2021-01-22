Площадь зеленых зон планируют увеличить в Рязани

Комитет по градостроительной деятельности и землепользованию городской думы Рязани рассмотрел возможность увеличения площади зеленых зон. Природные территории защитят от различных видов использования.

Депутаты одобрили включение в зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха участка на Восточном промузле у подстанции «Лихачево». Также депутаты обсудили включение в зеленые зоны участков в Приокском и в Голенчине, а также поселка Элеватор. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Парк планируют организовать в границах улиц Белякова и Забайкальской. Участку дадут статус парковой зоны. Окончательное решение по переводу земель будет принято на заседании городской думы.

23 декабря сообщалось, что губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение закрепить в генеральном плане сохранность зеленых зон Воронежа.