Власти Финляндии раскритиковали сами себя за борьбу с пандемией

Власти Финляндии раскритиковали сами себя за действия во время пандемии COVID-19. Отчет о работе правительства подготовила компания Deloitte. Аудиторы опросили высших государственных служащих. Высшие должностные лица отметили плохую координацию действий и недостаток коммуникации между ветвями власти. Вместе с тем представители властей Финляндии поставили себе в заслугу хорошее информирование населения об опасности новой болезни. Серьезное отношение к эпидемии повысило эффективность борьбы.

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