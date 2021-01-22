Больше 20 случаев вируса АЧС в пищевой продукции выявили в Татарстане

В 2020 году в Татарстане выявили 21 случай вируса африканской чумы свиней (АЧС) в завезенной пищевой продукции. Еще в 68 пробах обнаружен птичий грипп.

По данным главного управления ветеринарии, за год проведено порядка 4 тыс. исследований. Вирус АЧС нашли в пищевой продукции. Кроме того, заболевание выявлено у 14 диких кабанов. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На предмет заражения птичьим гриппом проведено более 16 тыс. исследований. В 68 случаях подтверждено наличие высокопатогенного или низкопатогенного гриппа птиц в пищевой продукции и патологическом материале.

Птичий грипп пять раз был выявлен среди домашней птицы. Один из очагов зарегистрирован в агнофирме в Зеленодольском районе. На текущий момент карантин на всей территории республики снят.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о разрешении изымать животных у местных жителей для ликвидации очагов АЧС.