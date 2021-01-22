Участок под строительство ФОКа начали расчищать в Липецке

В Липецке строители приступили к расчистке участка под строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Работы ведутся на улице Титова, за школой № 46. Сейчас рабочие вырубают поросль и бурят отверстия под временное ограждение. Геодезисты уже разбили метки для котлована, пишет GOROD48.

По словам главного инженера компании-подрядчика Игоря Скуратова, после расчистки начнется выемка грунта.

Новый ФОК будет одноэтажным. В нем разместят бассейн, многофункциональный спортзал, административные и служебные помещения, кабинет врача, раздевалки. Территорию вокруг комплекса благоустроят – вокруг здания планируется сделать пешеходную дорожку, высадить деревья и газон, установить малые архитектурные формы.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография». Завершить работы предполагается до конца года.