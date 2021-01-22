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Число ДТП сократилось на Приволжской железной дороге в 2020 году

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В 2020 году на полигоне Приволжской железной дороги произошло девять аварий на переездах. Число ДТП сократилось на 40% по сравнению с 2019 годом.

В большинстве аварий были виновны водители, которые нарушили правила дорожного движения при переездах. Четыре ДТП произошли на территории Волгоградской области. Для предупреждения аварий в регионе проводится мониторинг состояния и капитальный ремонт переездов. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

За год ремонт проведен на станциях Суровикино, Ельшанка, Котлубань и Качалино. Рабочие заменили автоматические устройства заграждения, которые препятствуют несанкционированному выезду автомобилей на пути. Кроме того, обновлено асфальтовое покрытие.

Во время рейдов и акций железнодорожники раздали порядка 20,6 тыс. информационных памяток. Более 4,5 тыс. водителей подписали гарантийные обязательства о соблюдении правил пересечения переездов.

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