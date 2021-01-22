Почти 70 медучреждений отремонтируют в Курганской области в этом году

В Курганской области в 2021 году планируется привести в порядок почти 70 медучреждений. Об этом губернатора Вадим Шумков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году в регионе будет отремонтировано почти 70 объектов учреждений медицины», — приводит слова главы региона ИА «Ура.ру».

Основная часть работ запланирована в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На некоторых объектах работы уже идут за счет средств областного бюджета и благотворителей.

В перечень больниц и поликлиник, в которых пройдет ремонт, попали областная инфекционная больница и курганская больница № 2. В них сейчас располагается госпиталь для пациентов с коронавирусом. Также работы запланированы в областной клинической больнице и онкодиспансере.

О запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения Путин заявил еще в послании Федеральному собранию 15 января прошлого года. Реформа первичного звена здравоохранения в России началась с 1 января 2021 года.

Как рассказал президент страны Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции 17 дeкабря, в ближайшие пять лет на эти цели планируется направить 500 млрд рублей, а также не менее 50 млрд рублей из бюджетов регионов.