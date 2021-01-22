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По факту взрыва на нефтепредприятии в Татарстане возбудили уголовное дело

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Следствие возбудило уголовное дело по факту взрыва на нефтепредприятии в Сармановском районе Татарстана. Об этом сообщили в пятницу, 22 января, в пресс-службе прокуратуры региона.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Кроме того, расследование взято на особый контроль в прокуратуре.

В результате происшествия погибли двое рабочих ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» (МНКТ) 1971 и 1973 годов рождения. Кроме того, пострадал один сотрудник ООО «РНК» 1973 года рождения, он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи в городе Набережные Челны, пишет «Газета.ру».

Инцидент произошел 22 января на ООО «МНКТ» в селе Большое Нуркеево Сармановского района.

По предварительным данным, взрыв прогремел во время испытаний сжатым воздухом.

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