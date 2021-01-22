Рязанская область побила 25-летний рекорд по производству молока

Рязанская область добилась лучшего результата по производству молока за последние 25 лет. Аграрии получили 513,8 тыс. т сырой продукции в 2020 году.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, производство выросло на 12% по сравнению с 2019 годом. При этом специалисты улучшают улучшение качества молока. В частности, выявлено низкое содержание микроорганизмов и соматических клеток в сырье, а также выросло содержание белка. Об этом пишет 62info.ru.

Больше всего молока произвели в Рязанском, Шацком, Пителинском, Рыбновском и Александро-Невском районах. За пять лет производство молока в регионе выросло на 37%.

10 декабря первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил о серьезном дефиците качественного молока в стране. По его словам, сыроваренные заводы не могут выйти на проектную мощность из-за нехватки сырья.